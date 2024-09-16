Genotek купил сервис «Яндекс Здоровье»

Российский медико-генетический центр Genotek купил сервис телемедицины «Яндекс Здоровье». Как сообщили в пресс-службе компании, теперь клиенты смогут дистанционно проходить комплексные чекапы и получать онлайн-консультации врачей разного профиля.
«Команда „Яндекс Здоровья“ и его руководитель Федор Киреев присоединятся к Genotek», — отметили представители организации.
Специалисты, которые работают с сервисом, продолжат давать консультации в дистанционном формате. Для плавного перехода на новую систему и минимизации возможных неудобств для клиентов интерфейс сервиса оставят неизменным.
В свою очередь компания «Яндекс» сосредоточится на развитии информационных сервисов в области здравоохранения: создании инструментов для поиска врачей и использовании нейросетей в медицине.