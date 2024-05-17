Компания Danone завершила продажу российского бизнеса «Вамин Р» | 360°

Общество 17 мая 2024, 22:34 Компания Danone завершила продажу российского бизнеса «Вамин Р» РИА «Новости»

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Французская корпорация Danone закрыла сделку по продаже российского бизнеса компании «Вамин Р». Об этом Danone сообщила в пресс-релизе.

«Вслед за опубликованным 22 марта 2024 года релизом, в котором Danone объявила о получении разрешения российских регулирующих органов, <…> Danone объявляет о завершении этой сделки», — уточнили представители предприятия.

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О том, что молочная компания «Вамин» из Татарстана хочет купить российские активы Danone стало известно в феврале 2021 года. Владельцем «Вамин Татарстан» является 29-летний предприниматель Минтимер Мингазов.

Danone заявила об уходе с российского рынка в октябре 2022 года.