Компания Danone завершила продажу российского бизнеса «Вамин Р» | 360°

17 мая 2024, 22:34
Компания Danone завершила продажу российского бизнеса «Вамин Р»
Французская корпорация Danone закрыла сделку по продаже российского бизнеса компании «Вамин Р». Об этом Danone сообщила в пресс-релизе.
«Вслед за опубликованным 22 марта 2024 года релизом, в котором Danone объявила о получении разрешения российских регулирующих органов, <…> Danone объявляет о завершении этой сделки», — уточнили представители предприятия.
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О том, что молочная компания «Вамин» из Татарстана хочет купить российские активы Danone стало известно в феврале 2021 года. Владельцем «Вамин Татарстан» является 29-летний предприниматель Минтимер Мингазов.
Danone заявила об уходе с российского рынка в октябре 2022 года.
Татарстан
Бизнес
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