Гендиректор Домодедова исключил возможность банкротства аэропорта

Несмотря на долг в 70 миллиардов рублей, воздушная гавань Домодедово не обанкротится и продолжит работать. Об этом РБК заявил глава аэропорта Андрей Иванов.

Он подтвердил, что убыток Домодедова может достигнуть 10 миллиардов рублей и с экономической точки зрения воздушная гавань уже является банкротом.

«Но риска банкротства мы не допустим. Очень надеемся на своевременное привлечение стратегического инвестора или инвесторов», — подчеркнул Иванов.

Гендиректор Домодедова объяснил, что руководство аэропорта проводит встречи с кредиторами по вопросам реструктуризации долга и «находит понимание». Также он рассказал, что задолженность возникла на фоне падения пассажиропотока и выручки.

В последнее время работа московских аэропортов часто ограничивалась в связи с мерами безопасности из-за налетов БПЛА. По информации издания «Коммерсант», из-за транспортного коллапса 5–6 июля российские авиакомпании потеряли порядка 20 миллиардов рублей.