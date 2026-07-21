ГД приняла закон о регулировании цифровых валют и цифровых прав

В Госдуме приняли закон, который будет регулировать обращение цифровых прав и валют в России. Об этом сообщил ТАСС.

Обменивать цифровые валюты, совершать сделки купли-продажи криптовалют смогут только те организации, которые есть в специальном реестре.

«Использование цифровых валют допускается при расчетах по внешнеторговым контрактам между резидентами и нерезидентами; при использовании криптовалют, полученных в результате майнинга; для оплаты комиссий, предусмотренных правилами соответствующей информационной системы; при расчетах за ценные бумаги, другие цифровые валюты или цифровые права», — говорится в сообщении.

Ранее депутат Аксаков заявлял, что ответственность за обращение с криптовалютой поможет фиксировать нелегальные операции. Он подчеркнул, что все операции с криптовалютой должны учитывать и проводить в рамках действующего правового пространства.