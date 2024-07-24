ГД приняла в первом чтении законопроект о регулировании майнинга
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, позволяющий легализовать майнинг криптовалют в России. Об этом сообщило парламентское телевидение «Дума ТВ».
Документ внесла группа депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Законопроект закрепляет порядок и условия майнинга цифровой валюты.
Требования к деятельности юридических и физических лиц, осуществляющих майнинг, установит правительство по согласованию с ЦБ, следует из пояснительной записки.
«Законопроект способствует снижению рисков нелегальной майнинговой деятельности и связанных с ней правонарушений», — заявил член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.
Президент Владимир Путин 18 июля поручил принять закон о майнинге криптовалют. Нововведение повлияет на создание рабочих мест, заявил «Известиям» заместитель генерального директора по коммуникациям BitRiver Олег Огиенко.