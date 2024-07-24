ГД приняла в первом чтении законопроект о регулировании майнинга

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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, позволяющий легализовать майнинг криптовалют в России. Об этом сообщило парламентское телевидение «Дума ТВ».

Документ внесла группа депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Законопроект закрепляет порядок и условия майнинга цифровой валюты.

Требования к деятельности юридических и физических лиц, осуществляющих майнинг, установит правительство по согласованию с ЦБ, следует из пояснительной записки.

«Законопроект способствует снижению рисков нелегальной майнинговой деятельности и связанных с ней правонарушений», — заявил член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Президент Владимир Путин 18 июля поручил принять закон о майнинге криптовалют. Нововведение повлияет на создание рабочих мест, заявил «Известиям» заместитель генерального директора по коммуникациям BitRiver Олег Огиенко.

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