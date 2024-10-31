«Газпром» продал свой офис почти за три миллиарда рублей

«Газпром» продал здание на юго-западе Москвы за 2,7 миллиарда рублей

«Газпром» продал свое офисное здание на Новочеремушкинской улице в Москве почти за три миллиарда рублей. Об этом написали в протоколе аукциона, который опубликовали на сайте электронной торговой площадки ГПБ.

В торгах принимала участие «Финансовая группа „Эверест“, но организация не предложила цену. За здание заплатила 2,7 миллиарда рублей „СЭА недвижимость“. Как сообщил РБК, компания связана с владельцами Барнаульского котельного завода.

Общая площадь проданного офиса составила 37,7 тысячи квадратных метров. В здании были подразделения «Газпром газнадзор» и других дочерних компаний.

Ранее два нежилых здания с земельным участком продали на аукционе в Подольске. Сделка принесла в бюджет округа более 75 миллионов рублей.