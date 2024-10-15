Еще два нежилых здания продали предпринимателям в Подольске

Еще два нежилых здания с земельны участком продали на аукционе в Подольске. Недвижимость принесла в бюджет округа свыше 75 миллионов рублей.

Как рассказали в Минимуществе Подмосковья, площадь одного из нежилых зданий на Заводской улице в Климовске составила 2,8 тысячи квадратных метров. Площадь второй постройки составила 7,08 тысячи квадратных метров, она находится по соседству.

Договор купли-продажи заключили в электронном формате в Единой информационной системы в сфере управления государственным и муниципальным имуществом.

Всего в Подольске выявили свыше 5,9 тысячи неиспользуемых объектов недвижимости. Это свыше трех тысяч земельных участков и более 2,8 тысячи построек. Их разместили на инвестпортале для предпринимателей региона.

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