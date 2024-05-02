«Газпром» отчитался об убытках на сотни миллиардов рублей | 360°

02 мая 2024, 19:10
«Газпром» отчитался об убытках на сотни миллиардов рублей
Убытки «Газпрома» за 2023 год составили 629 миллиардов рублей
Чистый убыток «Газпрома» по международному стандарту финансовой отчетности составил за прошедший год 629 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Согласно опубликованному документу, выручка корпорации сократилась на 26,8%, до 8,542 триллиона рублей. Доход газового бизнеса снизился на 43%, до 4,41 триллиона рублей. В то же время выручка от нефтяного сектора увеличилась на 4% — до 3,52 триллиона рублей, а электроэнергетического — на 9%, до 606 миллиардов рублей.
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В последний раз убытки по МСФО «Газпром» получал в 1999 году, тогда экономические потери составили 79,3 миллиарда рублей, отметили в РБК.
Ранее АО «Газпром бытовые системы», входящее в структуры госкорпорации, стало владельцем российских «дочек» Ariston и Bosch. Компании производили технику и занимались ее обслуживанием.
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