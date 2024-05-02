«Газпром» отчитался об убытках на сотни миллиардов рублей | 360°

Деньги 02 мая 2024, 19:10 «Газпром» отчитался об убытках на сотни миллиардов рублей Убытки «Газпрома» за 2023 год составили 629 миллиардов рублей РИА «Новости»

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Чистый убыток «Газпрома» по международному стандарту финансовой отчетности составил за прошедший год 629 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Согласно опубликованному документу, выручка корпорации сократилась на 26,8%, до 8,542 триллиона рублей. Доход газового бизнеса снизился на 43%, до 4,41 триллиона рублей. В то же время выручка от нефтяного сектора увеличилась на 4% — до 3,52 триллиона рублей, а электроэнергетического — на 9%, до 606 миллиардов рублей.

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В последний раз убытки по МСФО «Газпром» получал в 1999 году, тогда экономические потери составили 79,3 миллиарда рублей, отметили в РБК.

Ранее АО «Газпром бытовые системы», входящее в структуры госкорпорации, стало владельцем российских «дочек» Ariston и Bosch. Компании производили технику и занимались ее обслуживанием.