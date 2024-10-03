«Газпром» оказался лидером рейтинга убыточных корпораций в России за 2023 год

Forbes: «Газпром» возглавил рейтинг убыточных корпораций в России за 2023 год

Лидером топ-10 самых убыточных юридических лиц в России, по версии американского журнала Forbes , стал «Газпром». Убыток компании за 2023 год достиг 583,1 миллиарда рублей.

По информации издания, у «Газпрома» стабильный бизнес, несмотря на опубликованную убыточную финансовую или бухгалтерскую отчетность. По итогам 2023 года, чистый денежный поток компании от операционной деятельности вырос на 5%, до 2,3 триллиона рублей по итогам 2023 года.

«То есть убыток компании имел скорее бухгалтерский характер, чем отражал фактическое состояние бизнеса», — уточнили авторы материала.

За первое полугодие этого года чистая прибыль «Газпрома», по данным Forbes, составила почти 1,1 триллиона рублей.

Ранее Forbes опубликовал список самых богатых российских бизнесменов. Рейтинг возглавил владелец акций газовой компании «Новатэк» и химического производителя «Сибур Холдинг» Леонид Михельсон. Следом за ним в список включили гендиректора «Стройпроектсервиса» Илью Димова.