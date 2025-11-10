Гарбузов сообщил о 25% увеличении экспорта московской продукции в страны СНГ

Столичные предприятия в 2025 году на четверть увеличили поставки в страны СНГ. Продукты, лекарства и косметика пользовались самым большим спросом у братских республик, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина регулярно совершенствуем меры поддержки предприятий, которые хотят выйти на зарубежные рынки. Благодаря этому по итогам 9 месяцев 2025 года объем экспорта столичных компаний в страны СНГ увеличился на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года», — сказал он.

Главными покупателями стали Белоруссия, Казахстан и Узбекистан. Популярностью в странах СНГ пользовались продукты, лекарства и косметика из Москвы. Отгрузка последней с января по сентябрь увеличилась на 34%, товаров пищевой промышленности — на 22%, продукции продукции фармацевтической отрасли — на 18%.

Выйти на международный рынок столичным компаниям помог центр «Моспром». Он оказывает поддержку на всех этапах.