Фридман инициировал арбитраж против Нидерландов из-за санкций

Инвестиционный арбитраж с Нидерландами на сотни миллионов долларов инициировал российский миллиардер Михаил Фридман. Об этом сообщил ТАСС .

Бизнесмен обвинил страну в незаконном изъятии его инвестиций в нарушение двустороннего соглашения 1989 года о поощрении и взаимной защите капиталовложений. Он подчеркнул, что размещал активы в Европе, рассчитывая на верховенство права, но оно оказалось «лишь миражом».

В Нидерландах миллиардер владел рядом активов, включая Amsterdam Trade Bank. Санкции против Фридмана ввели 28 февраля 2022 года, всего через несколько месяцев платежеспособный и финансово устойчивый банк объявили банкротом.

Местом арбитража станет Дубайский международный финансовый центр (DIFC). Иск к Нидерландам стал третьим для миллиардера: в 2024 и 2025 годах он начал разбирательства с Люксембургом и Великобританией.

Ранее он попросил Испанию поспособствовать его исключению из санкционного списка ЕС.