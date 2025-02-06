Фридман и Авен выставили на продажу охотничье хозяйство в Вологодской области

Бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен, которые ранее вышли из числа совладельцев «Альфа-банка» и «Альфа-страхования», теперь решили избавиться от еще одного актива — охотничьего хозяйства в Вологодской области. Об этом стало известно «Известиям» .

Речь идет об ООО «Охотничье хозяйство „Медведь“». Как следует из объявления, владельцы готовы продать его за 200 миллионов рублей.

В описании говорится, что «Медведь» — это «одно из лучших охотничьих угодий в России», занимающее площадь 62,7 тысячи гектаров. На территории обитают 19 видов млекопитающих и 23 вида птиц. Здесь можно охотиться на медведя, глухаря, вальдшнепа, дикого кабана и лося, а также насладиться тишиной и спокойствием. К услугам посетителей — гостевой дом, бани и дом для персонала.

«В удобное время» авторы объявления готовы провести экскурсию по охотхозяйству.

Как сообщает Financial Times, бизнесмены Петр Авен и Михаил Фридман продали свои доли в Альфа-банке и «Альфа-Страховании» своему партнеру Андрею Косогову. Сделка была закрыта в 2023 году.

По данным газеты, Авену и Фридману принадлежало в общей сложности 45% акций банка и 42% страховой компании. На момент заключения соглашения их активы оценивались в 240 миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что Carlsberg продал долю в «Балтике» за 345 миллионов долларов, получив деньгами 320 миллионов. Еще 25 миллионов компания получит акциими Carlsberg Azerbaijan и Carlsberg Kazakhstan. Закрыли сделку 4 декабря.