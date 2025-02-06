Carlsberg продал долю в «Балтике» за 34 миллиарда рублей

Датская пивоваренная компания Carlsberg Group продала свою долю в «Балтике» за 345 миллионов долларов, получив деньгами 320 миллионов. Об этом предприятие сообщило в ежегодном финансовом отчете .

Еще 25 миллионов компания получит акциями Carlsberg Azerbaijan и Carlsberg Kazakhstan. Закрыли сделку 4 декабря.

«В рамках соглашения стороны урегулировали все нерешенные юридические споры, включая вопросы прав интеллектуальной собственности», — подчеркнули датчане.

Чистая прибыль компании, в том числе благодаря этой сделке, составила 9,116 миллиарда датских крон (1,266 миллиарда долларов).

В конце прошлого года президент Владимир Путин передал долю российского актива турецкой пивоваренной компании Anadolu Efes во временное управление, после чего ее курс акций упал почти на 10%.