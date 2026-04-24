ФНС заморозит сумму долга на счете при неуплате налогов в срок

Федеральная налоговая служба России приостанавливает операции по счетам россиян во внесудебном порядке для взыскания налоговой задолженности. Об этом сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

«ФНС не блокирует счета, а приостанавливает операции по ним в банке на сумму имеющегося долга, то есть в размере отрицательного сальдо единого налогового счета налогоплательщика», — уточнили в ведомстве.

В службе обратили внимание, что процедуру взыскания задолженности со счетов налогоплательщиков — физических лиц в банке инициируют в случае неуплаты налогов в срок. Приостановку операций прекращают после того, как плательщик погасит весь долг.

С 1 июня в России введут новую семейную налоговую выплату. Воспользоваться мерой поддержки смогут более семи миллионов россиян.