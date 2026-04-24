Депутат Бессараб рассказала, что в России появится новая семейная налоговая выплата

С 1 июня 2026 года в России введут новую семейную налоговую выплату. Воспользоваться мерой поддержки смогут более семи миллионов граждан. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказала член комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Подать заявление на выплату можно будет с июня по октябрь 2026 года. Помощь предназначена для родителей, которые работали и платили НДФЛ в 2025 году, воспитывают двух и более несовершеннолетних детей или детей, обучающихся по очной форме, до 23 лет.

Также у родителей не должно быть задолженности по уплате алиментов перед другими своими детьми, а среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума в соответствующем субъекте.

«Родителям в такой семье можно будет получить налоговый вычет в размере разницы между уплаченным НДФЛ — как правило, 13% — и 6% налога, которые останутся государству», — объяснила Бессараб.

Выплата носит заявительный характер, поэтому обратиться за ее получением нужно в установленные сроки. Сделать это можно через МФЦ, контактный центр Социального фонда России или на «Госуслугах».