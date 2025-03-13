ФНС заблокировала счета «принцессы марафонов» Надин Серовски
Shot: счета блогера Надин Серовски заблокировали из-за неподачи декларации по ИП
Федеральная налоговая служба заблокировала счета блогера Надежды Артамоновой, известной под псевдонимом Надин Серовски, за то, что она не подала налоговую декларацию по ИП. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Налоговики требовали от Артамоновой бухгалтерскую отчетность еще в декабре, но «принцесса марафонов» так и не предоставила необходимых документов, несмотря на блокировку части счетов. Сейчас блогер живет в ОАЭ вместе с дочерью, при этом активно зарабатывает в России.
Также у Надин Серовски был долг по налогам в 68 миллионов рублей, но сейчас она его уже погасила.
Ранее уголовное дело об отмывании денег в особо крупном размере возбудили против блогера Александры Митрошиной. По данным следствия, она дробила бизнес по продаже курсов, чтобы платить меньше налогов, а на сэкономленные деньги покупала недвижимость.