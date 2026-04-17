ФНС опровергла попадание 10 миллионов россиян под усиленный контроль

Информация о том, что под усиленный налоговый контроль якобы попадут 10 миллионов россиян из-за переводов на банковские карты, не соответствует действительности. Об этом сообщили РИА «Новости» в Федеральной налоговой службе.

Конкретные параметры обмена данными между ФНС и Центробанком пока не утвердили, соответствующее соглашение еще не подписали, а критерии — в стадии разработки. При этом речь идет не обо всех переводах между физлицами, а только о случаях, где есть признаки предпринимательской деятельности или получения незадекларированного дохода.

В ФНС подчеркнули, что переводы от родственников — даже регулярные — не попадут под усиленный контроль, если они не связаны с бизнесом. При анализе операций будут учитывать не только суммы переводов, но и их регулярность, круг отправителей и другие факторы.

Газета «Известия» со ссылкой на экспертов писала, что усиленный контроль может затронуть до 10 миллионов человек.