В России предложили в разы увеличить налоговый вычет с покупки жилья

Максимальный размер налогового вычета на покупку или строительство жилья может увеличиться с двух до шести миллионов рублей. Законопроект разработала группа депутатов Госдумы, документ оказался в распоряжении 360.ru.

Депутат Ярослав Нилов объяснил, что человек может купить или построить недвижимость несколько раз за жизнь, однако имущественный вычет дает вернуть лишь 260 тысяч рублей. Этот предел установили больше 10 лет назад, но с тех пор цены на жилье выросли в разы.

«Для многих семей вычет — большое подспорье, от которого зависит организация ремонта и скорость погашения кредита. Если увеличить порог хотя бы в три раза, это позволит получить уже 780 тысяч. Сумма куда более соответствующая ценам на недвижимость», — сказал он.

Ранее депутат Никита Чаплин напомнил, что право на налоговый вычет за жилье имеют оба супруга.