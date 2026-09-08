Финэксперт Гончарова объяснила введение лимитов на внесение наличных в банкоматы

С 1 октября россияне смогут пополнять счета наличными через банкоматы других банков по Системе быстрых платежей (СБП). Зачем для таких операций установили отдельные лимиты, 360.ru объяснила руководитель Экспертного центра по цифровым финансовым активам и цифровым валютам Ассоциации банков России Ольга Гончарова.

По ее словам, ограничения позволят постепенно запустить новый канал работы с наличными и оценить спрос на услугу и возможные риски.

«Лимиты — это способ аккуратно запустить новый канал работы с наличными. Причем лимиты считаются суммарно по человеку, по всем его счетам сразу. Это касается и разовой суммы, и суточной, и месячной», — отметила Гончарова.

С 1 октября за одну операцию через СБП разрешат внести до 25 тысяч рублей, в течение суток — до 50 тысяч, а за календарный месяц — до 200 тысяч рублей.

Эксперт добавила, что банки продолжат уделять повышенное внимание происхождению вносимых средств. При этом само использование нового способа пополнения счета не станет основанием считать операцию подозрительной.

Подробнее о новом сервисе, в каких банках станет доступна услуга и что делать, если деньги внесли, а счет не пополнился — в материале 360.ru.