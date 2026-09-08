Сегодня 21:57 Банкоматы свяжут через СБП. Как с 1 октября пополнить счет наличными Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Россиянам с 1 октября предоставят возможность пополнять счета наличными через любые банкоматы по Системе быстрых платежей (СБП). Для клиентов установили отдельные лимиты, а подключаться к новому сервису банки станут постепенно. Как будет работать новая система, зачем понадобились ограничения и придется ли платить комиссию, узнал 360.ru.

Банкоматы перекинут деньги на счета

Новый способ пополнения счетов наличными Банк России запустит с 1 октября. После вступления в силу россиянам больше не потребуется искать банкомат своей кредитной организации для пополнения счета. Внести деньги можно будет через устройство любого банка и через СБП зачислить на свой счет.

Фото: Oksana Korol/Business Online / www.globallookpress.com

На старте новая функция окажется доступна не всем клиентам, поскольку не все банки перешли на новый сервис. Также для тех, кто воспользуется новым способом пополнения введут ограничения по объему вносимых средств: не более 25 тысяч рублей за один раз, до 50 тысяч рублей в сутки и до 200 тысяч рублей в месяц. Лимиты рассчитают суммарно по всем счетам одного человека. При этом они касаются только нового способа внесения наличных через СБП и не устанавливают общий лимит на пополнение счетов другими способами.

Банкоматы станут общими

Новый способ пополнения счетов продолжит развитие СБП, которая постепенно делает банковскую инфраструктуру менее привязанной к конкретной кредитной организации. Об этом 360.ru рассказала руководитель Экспертного центра по цифровым финансовым активам и цифровым валютам Ассоциации банков России Ольга Гончарова.

«Сначала это произошло с переводами между счетами, теперь та же логика приходит в работу с наличными», — пояснила она.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Гончарова подчеркнула, что главным преимуществом для клиентов станет удобство. Больше не потребуется искать банкомат именно своей кредитной организации или зачислять деньги на промежуточный счет, чтобы затем совершить перевод в другой банк. Она подчеркнула, что подобная система уже действует в Индии, где через систему мгновенных платежей UPI клиенты могут внести наличные в банкомате одного банка и зачислить их на счет в другом. «Это хорошо показывает направление — банкомат постепенно становится общей точкой доступа к банковской системе», — подчеркнула Гончарова.

Зачем понадобились лимиты на внесение наличных?

Установленные Центробанком ограничения позволят постепенно запустить новый канал работы с наличными и оценить спрос на услугу и возможные риски, объяснила Гончарова.

«Лимиты — это способ аккуратно запустить новый канал работы с наличными. Причем лимиты считаются суммарно по человеку, по всем его счетам сразу. Это касается и разовой суммы, и суточной, и месячной», — отметила она.

Фото: Oksana Korol/Business Online / www.globallookpress.com

Эксперт добавила, что банки также продолжат уделять повышенное внимание происхождению вносимых средств. Само использование нового сервиса не станет основанием считать операцию подозрительной, однако на него будут распространяться действующие требования финансового мониторинга. «Наличные традиционно требуют более внимательного контроля происхождения средств и характера операций», — пояснила Гончарова. Она отметила, что вся информация о таких операциях при необходимости будет доступна и Росфинмониторингу. С 1 сентября ведомство получило возможность запрашивать у Национальной системы платежных карт (НСПК) информацию об операциях через СБП. По мнению Гончаровой, это позволит новому сервису сразу работать в прозрачном для финансового мониторинга контуре.

Почему не все банки подключились к новому сервису?

Подключение к новому сервису останется добровольным, поэтому его распространение во многом будет зависеть от заинтересованности самих банков. На первый взгляд новая система может лишить их части комиссионных доходов, однако у нее есть и свои преимущества, объяснила Гончарова.

«Я бы не сводила интерес банков только к комиссиям. Для банка с большой банкоматной сетью — это возможность использовать свою инфраструктуру шире и обслуживать клиентов других банков. Для банка с небольшой сетью, наоборот, это способ дать своим клиентам более широкий доступ к внесению наличных», — пояснила она.

Фото: Vladimir Baranov / www.globallookpress.com

Эксперт не исключила, что кредитные организации могут самостоятельно ввести комиссии за использование нового сервиса, однако высокая плата вряд ли получит широкое распространение. «Конкуренция, скорее всего, быстро сведет тарифы к минимуму, а основная экономика будет строиться во взаиморасчетах между банками и владельцами банкоматной сети», — отметила она. Гончарова добавила, что пока подключение к сервису остается добровольным. В будущем Центробанк может сделать его обязательным, как уже происходило с другими возможностями СБП, однако таких решений регулятор пока не принимал.

Что делать, если внесенные деньги не пришли на счет?

При использовании нового сервиса возможны технические сбои. Поскольку операция пройдет между двумя банками через инфраструктуру СБП, внесенные через банкомат наличные могут поступить на счет не сразу.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com