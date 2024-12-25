Финансист сделал неожиданный прогноз по ключевой ставке в феврале

Пауза в декабрьском решении Центрального банка по ключевой ставке обусловлена макроэкономическими факторами и давлением сторонников смягчения денежно-кредитной политики. Об этом сообщил агентству «Прайм» профессор РЭУ имени Плеханова Михаил Гордиенко.

Уже в феврале, по мнению собеседника издания, регулятор может пойти на снижение ключевой ставки — первое за долгое время.

Финансист Гордиенко объяснил, что недорогие кредиты, которые обусловлены низким уровнем ставки, позволяют предпринимателям развивать бизнес. Без них промышленность эффективно работать не может, считает профессор.

При этом специалист отметил, что стимулирование экономического роста требует не только снижения стоимости кредитов. По его словам, сейчас российская экономика сталкивается с такими проблемами, как дефицит квалифицированных кадров, сложности в логистике оборудования и машин, а также ограничения в международных расчетах. Эти факторы поддерживают инфляцию на высоком уровне и тормозят развитие.

Гордиенко подчеркнул, что текущее значение ключевой ставки — 21% — может остаться максимальным, если меры по сдерживанию кредитования и замедлению инфляции окажутся эффективными.