Финансист раскрыл сумму накоплений, которая позволит жить без работы

Финансист Родин: для жизни без работы нужно накопить 65 млн рублей

Чтобы получать пассивный доход в 100 тысяч рублей, необходимо накопить 65 миллионов рублей за 10 лет. Об этом агентству «Прайм» рассказал финансовый консультант, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Алексей Родин.

По словам эксперта, такая сумма нужна, чтобы иметь возможность не работать и жить на проценты с учетом инфляции и обесценивания денег. Требуемый капитал равен размеру пассивного дохода в год, умноженному на 25.

«План такой: через 10 лет накопленные 65 миллионов рублей размещаем в облигации и ежегодно изымаем из портфеля 4% его стоимости», — рассказал Родин.

По его словам, при доходности портфеля в 12% годовых возможно получать пассивный доход в размере 100 тысяч рублей в месяц, вместе с тем, что стоимость этого актива будет расти на уровне инфляции.

Пассивный доход возможен при грамотном планировании финансов, заявила финансовый советник Виктория Шиндлер. Она отметила, что важно осознанно подойти к управлению деньгами.