Советник Шиндлер: пассивный доход возможен при грамотном планировании финансов

Каждый может получить пассивный доход, если начнет грамотно планировать финансы. Об этом заявила финансовый советник Виктория Шиндлер в беседе с « ФедералПресс ».

Специалист рекомендовала взять под контроль свои траты, выбрать цель для инвестирования и изучить подходящие инструменты.

«Пассивный доход — это не сказка, а результат грамотного финансового планирования», — заявила эксперт.

По ее словам, в начале пути важно осознанно подойти к управлению деньгами. Необходимо разобраться, как работают разные способы пассивного дохода. Шиндлер предложила начать с небольших сумм, но при этом постоянно учиться и следить за изменениями на рынке.