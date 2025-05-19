Финансист предсказал неизбежное ослабление рубля летом

Финансист Бархота: летом рубль ослабнет до 85-95 за доллар

Летом рубль ослабнет до 85-95 рублей за доллар. Об этом заявил эксперт банковского рынка Андрей Бархота в беседе с «Прайм» .

По его словам, ослабление не зависит от рыночной конъюнктуры и санкций.

«Рубль крепче 85 за доллар способен стремительно усугублять дефицит государственного бюджета России», — сказал он.

Бархота не исключил, что летом страна прибегнет к экстраординарным мерам ради ослабления национальной валюты. Речь идет о монетарных способах.

Ранее стало известно, что Министерство финансов России начало искать новые валюты для пополнения Фонда национального благосостояния. Это произошло из-за опасений, что юань ослабится на фоне торговых войн Китая, что обесценит накопления на нем.

Анализом ситуации занялся ЦМАКП, выигравший соответствующий тендер. Завершить исследовательские работы нужно до конца года.