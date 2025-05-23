Экономист Надоршин допустил тройное снижение ключевой ставки к 2026 году

Бывший советник министра экономического развития РФ Евгений Надоршин высказал мнение о возможном снижении ключевой ставки Центральным банком России к 2026 году. Об этом сообщило Ura.ru .

Экономист предположил, что ставка может уменьшиться втрое по сравнению с текущим уровнем. По его словам, значительное смягчение денежно-кредитной политики возможно при переходе российской экономики к спаду.

«В случае рецессии снижение ставки будет быстрым: я к концу этого года ожидаю 13%, в следующем — семь», — пояснил специалист.

Как рассказал Надоршин, Центробанк РФ не планирует снижать ставку, пока экономика продолжает расти. Основной причиной роста он назвал высокий потребительский спрос, который власти не способны сбалансировать с предложением, добавил MK.Ru.