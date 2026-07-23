Первые знания о деньгах у ребенка, как правило, появляются, когда он получает средства на карманные расходы. Однако в настоящих реалиях родители все чаще дают малышу не наличные, а дебетовую карту. Насколько это правильная тактика и как научить свое чадо основам финансовой грамотности, 360.ru рассказал эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

Для начала следует обсудить с ребенком, что такое материальные ценности, и объяснить, что деньги — это инструмент, а не цель.

«Я думаю, что можно начинать где-то с 10 лет постепенно расширять спектр соответствующих инструментов и давать некоторые практические упражнения. Например, оформить детскую карту с маленьким, положить на нее деньги, показать, как можно с ней обращаться», — отметил собеседник 360.ru.

Почему россияне все чаще расплачиваются наличными и как этому способствует малый бизнес — в материале 360.ru.