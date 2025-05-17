Фермеров Забайкалья могут лишить госсубсидий

Прокурор Забайкальского края Александр Яновский выступил с предложением лишать фермеров государственной поддержки, если с их полей огонь перекинется на леса региона. Замминистра природных ресурсов и экологии РФ Евгений Марков призвал направить соответствующие предложения в Минприроды России. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства.

«Одним из предложений стало введение нормы, согласно которой сельскохозяйственные товаропроизводители, на чьих землях ранее произошли пожары, перешедшие в лесные, могли бы быть лишены права на получение государственных субсидий», — отметили в администрации.

В соответствии с распоряжением главы Забайкальского края Александра Осипова, внесли корректировки в систему поощрений за помощь в выявлении виновных в возникновении пожаров. Теперь за информацию о поджигателях будет выплачиваться 150 тысяч рублей, а за содействие в их поимке — 250 тысяч рублей.