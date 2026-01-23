Фейк: сбережения россиян передадут промышленности

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов якобы заявил, что средства на банковских счетах граждан направят в промышленность. Речь идет о 60 триллионах рублей.

Фейк

В Сети распространяется видеоролик, в котором глава «Ростеха» Сергей Чемезов говорит, что по инициативе главы ЦБ РФ Набиуллиной сбережения россиян в объеме 60 триллионов рублей могут быть инвестированы в промышленность с дальнейшим возвратом с процентами.

Правда

На самом деле, распространяемое видео – дипфейк. За его основу взяли интервью главы «Ростеха» китайскому госканалу CCTV и индийскому агентству ANI на Dubai Airshow 2025.

Примерно с 04:18 начинается тот самый отрывок, который взяли для дипфейка. Это понятно по положению микрофона канала CCTV, движениям Сергея Чемезова в кресле, а также по жесту рукой.

В тот самый момент глава госкорпорации рассказывает про импортозамещение в самолётах МС-21. Никаких слов о передаче сбережений россиян промышленным предприятиям не было сказано.

Разговоры о передаче сбережений россиян промышленным предприятиям – это попытки украинских ЦИПсО дестабилизировать банковскую систему России, создав панику и массовый отток денег из системы на руки населению.

Сумма, которую в дипфейке озвучивает Чемезов – 60 триллионов рублей – уже была на слуху с середины 2025 года, когда стало известно, что россияне накопили на депозитах более 60 триллионов рублей.

При этом сама глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина неоднократно говорила о том, что вклады замораживаться не будут. А в начале 2025 года напрямую заявила, что у Центробанка нет даже полномочий для заморозки депозитов граждан.

Таким образом, информация о том, что ЦБ РФ предложил передать сбережения граждан России в объеме 60 триллионов рублей в качестве инвестиций промпредприятиям, не соответствует действительности.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.