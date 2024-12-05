«ФедералПресс»: с 2025 года страховая пенсия увеличится на 7,3%

Индексация пенсий ожидается с 1 января 2025 года. О том, как и у кого вырастут выплаты, рассказала редакция сайта «ФедералПресс» .

По опубликованной информации, размер пенсии по старости вырастет на 7,3%. На то же могут рассчитывать и работающие пенсионеры. Военные выплаты увеличатся на 5,1%. Их размер зависит от денежного довольствия военнослужащего.

Отмечается, что ранее индексацию планировали проводить в два этапа, однако в пользу единовременного повышения сыграло изменение в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования.