ФАС оценила рост цен на топливо в России

ФАС России внимательно следит за рынком нефтепродуктов. В 2026 году средние розничные цены на топливо растут не быстрее инфляции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«ФАС контролирует ситуацию на рынке нефтепродуктов. В настоящее время биржевые цены на бензин и дизельное топливо находятся на уровне осени 2024 года», — процитировал антимонопольную службу ТАСС.

Также в ведомстве добавили, что запасы топлива на нефтеперерабатывающих заводах и нефтебазах достаточны для удовлетворения внутреннего спроса.

Ведомство ежедневно отслеживает цены на нефтепродукты. Еженедельно собирается биржевой комитет для обсуждения текущей ситуации.

Цены на бензин на Петербургской бирже 4 марта снизились после нескольких дней подъема. Бензин АИ-92 подешевел на 1,41%, достигнув 60,918 тысячи рублей за тонну. АИ-95 потерял в цене 0,27% и теперь стоит 64,873 тысячи рублей за тонну.

Ранее власти Санкт-Петербурга установили запрет на продажу топлива подросткам. Решение принял оперативный штаб Петербурга. Ограничение введут в рамках усиления мер общественной безопасности.