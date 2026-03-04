В Петербурге временно перестанут продавать бензин несовершеннолетним

Власти Санкт-Петербурга установили запрет на продажу топлива подросткам. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Решение о запрете принял оперативный штаб Петербурга. Ограничение введут в рамках усиления мер общественной безопасности.

Запрет на продажу бензина несовершеннолетним вступит в силу 9 марта и продлится до по 31 декабря 2026 года.

«Мера направлена на снижение рисков, связанных с использованием горючих материалов несовершеннолетними в деструктивных целях, и является частью комплекса мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка на территории города», — отметили в пресс-службе.

Ранее 13-летний школьник устроил пожар на АЗС в Электростали. Подросток поджег две колонки по требованию мошенников, которые ему угрожали. Из-за ЧП никто не пострадал.