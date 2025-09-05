F6 раскрыла схему мошенничества с переводами на счета благотворительных фондов

Мошенники придумали новую схему обмана: они убеждают людей перечислить первый взнос на счета настоящих благотворительных организаций, чтобы завоевать доверие будущих жертв. Но конечная цель — доступ к банковским счетам россиян и кража денег. Об этом предупредили специалисты компании F6, сообщил РБК .

Мошенники заманивают людей через интернет-рекламу и мобильные приложения, обещая нереальные дивиденды, участие в программе «ГосБонус» или выплаты от государства. Жертвы переходят на поддельные сайты и оставляют свои контакты. Затем с ними связываются операторы мошеннического кол-центра. Злоумышленники применяют отработанные схемы обмана.

Аферисты используют первый взнос на счет реального благотворительного фонда, чтобы завоевать доверие жертвы. Они предоставляют настоящие реквизиты проверенных фондов с многолетней историей. После перевода денег они направляют фальшивую ссылку на сайт с графиком «инвестиций». Этот график полностью под их контролем. Чтобы создать видимость доходности, они искусственно увеличивают сумму на счете.

Затем мошенники используют фальшивый график инвестиций, показывая мнимый рост или падение. Они многократно требуют оплаты различных комиссий, выдавая это за вывод средств. В итоге они получают полный доступ к банковским счетам жертвы через фишинговый сайт и похищают крупные суммы, которые значительно превышают первоначальный взнос.

«Злоумышленники уже не стремятся, как раньше, по-быстрому сорвать куш и похитить несколько десятков тысяч рублей. Теперь они предпочитают потратить несколько дней или недель на обработку потенциальной жертвы, чтобы получить полный доступ к ее счетам», — отметил Дмитрий Дудков, специалист компании F6 по противодействию финансовому мошенничеству.

Ранее Центробанк напомнил правила финансовой безопасности. В первую очередь, нельзя переводить деньги по просьбе незнакомцев или не возвращать деньги, которые якобы пришли по ошибке.