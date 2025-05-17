Европу уличили в борьбе с хождением бумажных денег

Европейские государства ужесточили борьбу с бумажными деньгами и стали поощрять безналичные переводы. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В странах Евросоюза через полтора года начнет действовать единый лимит на платеж наличными. Согласно новым правилам, жители ряда государств не смогут оплачивать бумажными деньгами покупки дороже 10 тысяч евро.

В Греции лимит для наличной оплаты составит 500 евро, исключение сделают только для покупателей автомобилей. Гражданам Словении предоставят большую свободу — они смогут с помощью наличных совершать покупки до 15 тысяч евро. По данным агентства, ограничения на оплату установят 19 из 27 стран ЕС.

Ранее эксперт Максим Чирков назвал напряженным экономическое положение Евросоюза. По его мнению, европейские страны терпят серьезные убытки из-за прекращения партнерства с российскими поставщиками энергоносителей.