Экономическое положение Европейского Союза остается напряженным вследствие отказа от российских энергоносителей. Фактические убытки стран ЕС значительно превосходят заявленные оценки. Такое мнение выразил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков в интервью «Известиям» .

Ранее в тот же день появились сведения о том, что государства Евросоюза понесли убытки в размере 1,3 триллиона евро после прекращения сотрудничества с российскими поставщиками энергии.

Экономическая обстановка в Евросоюзе выглядит крайне неблагоприятной. Цифры, приводимые российскими СМИ, определенно занижены. За прошедшую трехлетку санкционная политика нанесла европейскому хозяйству удар намного сильнее, чем 1,3 триллиона евро, подчеркнул Чирков.

Эксперт обратил внимание на то, что усилия по замещению российских энергоресурсов оказались неэффективными, особенно на фоне нарастающего экономического соперничества и торговой войны.