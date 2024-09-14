Зависимость Европы от импорта сырья и технологий не только никуда не делась, но и стала в несколько раз дороже обходиться. Как сообщило РИА «Новости» , на это указал экс-глава Европейского центрального банка Марио Драги.

Европа, заметил он, импортирует около 40% критически важных сырьевых материалов и технологий, из которых половину поставляют страны, с которыми нет стратегических связей.

«Мы не сможем лидировать в технологиях и быть независимым игроком на мировой арене. Нам придется отказаться от некоторых, если не всех, амбиций», — сделал вывод Драги.

Поэтому, по его словам, цель Еврокомиссии перейти на «зеленое» топливо только еще сильнее затормозит развитие Европы. Кроме того, Драги заявил, что континенту необходимо позаботиться об обороне, потому что США все сильнее вовлекаются в противостояние с Китаем.

Ранее журналист Чей Боуз обвинил Олафа Шольца в том, что канцлер Германии делает все для уничтожения автоконцерна Volkswagen.