ЕЦБ не нашел дьявола на 50-евровой купюре

Европейские финансовые институты не изображали дьявола на купюре номиналом в 50 евро. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Слухи об изображенном на деньгах дьяволе начали распространяться в соцсетях в Болгарии. Пользователи обратили внимание, что на купюре в 50 евро можно увидеть демона, если сложить ее определенным образом и поднести к зеркалу.

В ЕЦБ ответили, что основой для дизайна банкнот стала тема «эпохи и стили». На купюрах изобразили окна, двери и мосты, символизирующие общение между народами.

«Другие изображения, которые могут появиться при сгибании банкнот определенным образом, являются случайными и не имеют никакого отношения к их дизайну», — подчеркнули в Европейском центробанке.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который печатал пятитысячные банкноты на обычном принтере в своей квартире. Фальшивомонетчика задержали после того, как он пытался расплатиться получившимися купюрами в сетевом супермаркете.