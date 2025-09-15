Петербуржца задержали по делу о печати фальшивых купюр на обычном принтере

Сотрудники полиции задержали 63-летнего петербуржца, который подозревается в подделке денежных купюр. Об этом сообщил телеканал « Санкт-Петербург » со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

По информации ведомства, житель Приморского района печатал пятитысячные банкноты на обычном принтере в своей квартире. Схема была раскрыта, когда в сетевом супермаркете на кассе обнаружили поддельную купюру. Оперативники быстро вышли на след предполагаемого злоумышленника.

Задержанный признался в содеянном и подтвердил, что изготавливал деньги самостоятельно. Возбуждено уголовное дело.