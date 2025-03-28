«Это ненормально». ФАС попросили проверить объективность цен после падения курса доллара

Депутат Нилов: цены в магазинах не должны расти вне зависимости от курса доллара

Депутат Госдумы Ярослав Нилов направил обращение к руководителю ФАС Максиму Шаскольскому, попросив проверить, насколько объективны цены в российских магазинах после падения курса доллара. Свою позицию он обосновал в комментарии 360.ru.

Парламентарий рассказал, что цены в стране повышаются вне зависимости от курса доллара, а в случае укрепления рубля подорожание объясняют колебаниями рынка.

«Это ненормально! На это всегда обращали внимание в отношении бензина: на мировых рынках цены падают — у нас растет, цены растут — у нас растет», — подчеркнул депутат.

Нилов назвал такую ситуацию уникальной, при этом касающейся каждого жителя страны.

Ранее агроном Михаил Воробьев предупредил, что весной в России вырастут цены на овощи. Он объяснил это резким ростом тарифов на электроэнергию, которую используют в теплицах.