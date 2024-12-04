«Это исторический минимум». Россияне стали реже хранить сбережения в наличных

Россияне сократили сумму наличных сбережений до исторического минимума. Об этом заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков, его процитировала газета «Ведомости» .

«Доля наличности в сбережениях и инвестициях, за исключением пенсионных и страховых продуктов, на текущий момент составляет порядка 15%. Это исторический минимум за последние шесть лет», — сказал он на форуме ВТБ «Россия зовет!».

По его словам, сейчас граждане хранят примерно 15,9 триллиона рублей наличными. По прогнозам банка, доля наличности в сбережениях в будущем снизится до 13%.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев назвал небезопасным хранение накоплений в наличной иностранной валюте. Тем, кто не доверяет банкам и страховым, он посоветовал покупать золото.