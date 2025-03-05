«Если не комиссия, то просто отказ». Какие трудности возникают с обменом старых долларов

Не все российские банки соглашаются обменять доллары старого образца, а некоторые делают это с комиссией. О том, какие проблемы могут возникнуть в обменниках, рассказала ведущая 360.ru Анастасия Букреева.

Она попыталась обменять старые доллары в нескольких банках. В некоторых из них американскую валюту отказались брать из-за «повреждений», а в одном обменнике взяли, но с комиссией в тысячу рублей за купюру.

Если не комиссия, то просто отказ. Два банка не взяли валюту из-за минимальных повреждений. Но вот с купюрами нового образца таких ситуаций бы не случилось. Там хоть миллиметр потертости, хоть десять — купюра была бы принята.

Ведущая добавила, что обменять старые купюры без комиссии ей удалось только в «Сбербанке».

«Основная проблема старых долларов в том, что их легче подделать. Любая страна время от времени изменяет свою валюту — это самый верный способ борьбы с фальшивомонетчиками», рассказала Букреева.

Проблемы с обменом старых долларов начались в России осенью прошлого года. Трудности возникают с купюрами, выпущенными до 2013 года. Похожие проблемы есть и в других государствах: в странах Юго-Восточной Азии старые банкноты меняют с большой комиссией, а в ряде государств вовсе отказываются их принимать.