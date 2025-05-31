Эксперты спрогнозировали рост валютных сбережений россиян в 2025 году

В 2025 году доля валютных сбережений россиян может вырасти до 10–12%. Об этом говорится сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Банки.ру».

Аналитики отметили, что в 2024 году объем валютных средств на счетах россиян оставался на низком уровне — менее 10%. При этом китайский юань пока не стал полноценной заменой доллару и евро после того, как те признали валютами недружественных стран. Эксперты считают, что ситуация может измениться уже в следующем году.

По итогам 2024 года доля вкладов в общем объеме сбережений выросла с 65% до 70%, и, как ожидается, к концу года может достичь 75–80%. Это связано с привлекательными процентными ставками и переводом денег с расчетных счетов на депозитные.

Ранее аналитик Шнейдерман спрогнозировал падение доллара до 75 рублей в начале лета. Он указал на улучшение торгового баланса, снижение геополитической напряженности и ожидания прогресса в переговорном процессе.