Аналитик Шнейдерман спрогнозировал падение доллара до 75 рублей в начале лета

Летом российская валюта может получить поддержку от тех же факторов, что действовали весной, отметил в интервью RT руководитель отдела клиентских операций «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Он указал на улучшение торгового баланса, снижение геополитической напряженности и ожидания прогресса в переговорном процессе. Экономист также подчеркнул, что российская экономика адаптировалась к санкциям ЕС и Великобритании, а отказ США от участия в пересмотре цен на нефть помогает поддерживать экспортные доходы.

«Рубль вступает в летний период в устойчивом положении. В начале лета минимальный курс доллара может достичь 75 рублей», — добавил специалист.

Ранее глава инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев сообщил о росте рубля на 22% с начала года.