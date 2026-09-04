Эксперт по БПЛА Кондратьев: доставка грузов дронами со временем станет дешевле

Стоимость доставки грузов с помощью беспилотников со временем будет снижаться по мере развития технологий и необходимой инфраструктуры. Об этом в эфире 360.ru заявил основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

«В данный момент стоимость доставки дронами существенно дороже, чем классическим способом, потому что нет инфраструктуры, нет нормативно-правовых аспектов. Техника еще отличается по надежности, потому что не забываем про убытки: при падении дрона будет груз утерян. Поэтому в данный момент в тех экспериментах, которые проводятся, стоимость доставки килограмма на километр гораздо выше», — объяснил Кондратьев.

При этом в дальнейшем ситуация, по его прогнозу, изменится. На развитие беспилотных перевозок будут влиять в том числе дефицит пилотов в традиционной авиации и возможность исключить человеческий фактор.

«Стоимость доставки непременно снизится, но на это потребуется достаточно много времени. И как раз сейчас это начало большого серьезного пути, когда уже не просто в каких-то определенных зонах выполняются тестовые доставки грузов, но уже идет тенденция к появлению региональных систем на Дальнем Востоке и в Арктике», — заявил эксперт.

Для регулярных перевозок, добавил Кондратьев, понадобится сеть специализированных площадок. Причем инфраструктура будет зависеть от размеров беспилотников, грузоподъемности и дальности их полета.

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