Сегодня 17:17 Грузы уходят в небо. Как беспилотники изменят логистику в России Эксперт по БПЛА Кондратьев: грузовые беспилотники потребуют создания дронопортов Эксклюзив

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Грузовые беспилотники со временем смогут перевозить как небольшие посылки, так и грузы весом в несколько тонн, однако массовому внедрению технологии должны предшествовать создание инфраструктуры, сертификация техники и решение вопросов безопасности. Об этом в эфире стрима 360.ru рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

От нескольких килограммов до нескольких тонн Развитие автономных грузоперевозок стало одной из тем Восточного экономического форума. Президент Владимир Путин заявил, что по мере развития беспилотной авиации пространство на малых высотах превращается в полноценную транспортную артерию наряду с железными дорогами и водными путями. По его словам, уже сейчас необходимо формировать стандарты автономной доставки гражданских грузов дронами. Специальный проект по развитию такой «низковысотной логистики» должны реализовывать Минтранс, ГЛОНАСС и китайские партнеры. Одновременно предполагается вырабатывать правила полетов и создавать трансграничные маршруты со странами АТР, БРИКС и ЕАЭС. Член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев в эфире 360.ru объяснил, что понятие грузового беспилотника не ограничивается небольшими коптерами для доставки посылок. В зависимости от задачи могут использоваться аппараты принципиально разных размеров. «Есть беспилотники самые малые, которые могут нести до нескольких килограммов на несколько километров. Также есть направление, когда переоборудуют большие грузовые самолеты малой авиации, которые уже могут везти до двух тонн грузов на расстояние до двух тысяч километров», — пояснил он. По его словам, под разные виды перевозок потребуется собственная инфраструктура. Для небольших аппаратов это могут быть дронопорты, обслуживающие доставку «последней мили», а крупные беспилотные воздушные суда смогут пользоваться аэродромной инфраструктурой. «Каждая задача по доставке груза будет сегментирована, и под нее будет организована специальная инфраструктура. Это специализированные дронопорты, в том числе аэродромы, потому что беспилотники будут большие и в будущем смогут замещать пилотируемую авиацию в доставке грузов», — отметил специалист.

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Почему грузовые дроны сначала появятся вдали от городов

Одним из главных ограничений Кондратьев назвал безопасность. По его мнению, расширять применение грузовых беспилотников следует постепенно, поскольку в процессе эксплуатации неизбежно будут выявляться технические сбои и другие проблемы. «Здесь есть знаменитая фраза: торопиться не нужно. Прежде всего это безопасность воздушного движения и безопасность того, что находится на земле. Конечно, в первую очередь доставка грузов будет реализована над ненаселенными территориями», — сказал Кондратьев. Именно поэтому Дальний Восток и Арктика подходят для первых крупных проектов, считает эксперт. Путин на ВЭФ также называл автономные транспортные системы особенно востребованными в удаленных и труднодоступных районах этих территорий. С 1 января 2027 года на Дальнем Востоке должен заработать особый правовой режим для ускоренного тестирования новых технологий. Речь идет не только о БПЛА, но также о промышленных роботах, телемедицине и технологиях искусственного интеллекта.

Фото: 360.ru

Отдельное небо для беспилотников уже появилось

Часть нормативной базы для развития отрасли уже сформирована. В России действует отдельный класс воздушного пространства H, предназначенный для беспилотных воздушных судов. Он охватывает пространство до 150 метров от поверхности земли или воды для упрощенного использования малыми БПЛА массой до 30 килограммов, а также специальные маршруты для беспилотников на высотах до 3050 метров. Для логистических перевозок воздушные коридоры между точками должны устанавливаться заранее. Минтранс рассчитывал также сократить срок подачи плана полета до одного-двух часов. Кондратьев отметил, что развитие законодательства должно идти одновременно с совершенствованием самой техники. «Все эти беспилотные системы должны пройти соответствующую сертификацию в Росавиации, фактически подтвердить авиационную безопасность, надежность и отказоустойчивость. Нас ждет большой серьезный путь», — подчеркнул он. При этом рынок грузовых БПЛА уже становится конкурентным. По словам эксперта, российским производителям придется соперничать в том числе с китайскими компаниями, которые заинтересованы в российском рынке. Россия и Китай уже прорабатывают беспилотное грузовое сообщение. Амурская область при содействии Минтрансов России и КНР, а также Росавиации работает над созданием грузового хаба БПЛА и автомобильных беспилотных грузоперевозок по мосту через Амур, сообщал губернатор Василий Орлов. Глава Приамурья отметил, что хаб предполагает перемещение малогабаритных грузов, а большие грузы будут перевозить беспилотные автомобили.

Фото: Sfc Neysa Canfield/U.S Army / www.globallookpress.com

Пока дрон дороже самолета

Одним из основных вопросов остается экономика таких перевозок. Кондратьев предупредил, что на нынешнем этапе доставка грузов беспилотниками обходится дороже традиционных способов. «В данный момент стоимость доставки дронами существенно дороже, чем классическим способом, потому что нет инфраструктуры, нет нормативно-правовых аспектов. Техника еще отличается по надежности. Не забываем и про убытки: при падении дрона груз будет утерян», — констатировал специалист. По его оценке, ситуация может измениться по мере развития отрасли. Среди факторов, способных снизить стоимость перевозок, эксперт назвал масштабирование инфраструктуры и сокращение зависимости от пилотируемой авиации, где существует дефицит кадров и человеческий фактор. «Стоимость доставки непременно снизится, но на это потребуется достаточно много времени. Сейчас это начало большого серьезного пути. Уже идет тенденция к появлению региональных систем на Дальнем Востоке и в Арктике», — добавил он. В Минтрансе ранее также отмечали, что появление класса воздушного пространства H способно увеличить регулярность полетов гражданских БПЛА и снизить стоимость летного часа. В ведомстве отдельно указывали на перспективы использования технологии маркетплейсами в логистике.

Фото: 360.ru

Дрон могут попытаться перехватить