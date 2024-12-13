Эксперт НИФИ Сергейчик назвал нецелесообразным выпуск купюры номиналом 10 тысяч рублей

Глава проекта НИФИ Минфина России Михаил Сергейчик указал на отсутствие необходимости в выпуске купюры номиналом 10 тысяч рублей. В настоящее время такие меры нецелесообразны, сообщил эксперт в беседе с сайтом « Прайм ».

По его словам, одна из причин связана со значительным снижением оборота наличных средств в РФ. Кроме того, существует потребность в ограничении крупных сделок, которые совершаются за наличку. Таким образом удастся пресечь попытки замаскировать сомнительные операции, пояснил специалист.

«Было бы странно одной рукой ограничивать, а другой стимулировать», — заявил Сергейчик.

Ранее депутат Государственной думы Анатолий Аксаков также отметил отсутствие актуальности печати 10-тысячной купюры, добавил сайт KP.RU.