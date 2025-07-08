Эксперт назвал уровень дохода для нормальной жизни

Финансист Иваткина: желаемая зарплата в России зависит от конкретного человека

Доход для «нормальной жизни», уровень которой у каждого свой, зависит от возраста, места жительства и обязательных расходов. Об этом агентству «Прайм» рассказала эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Мария Иваткина.

К обязательным тратам относятся жилье, питание, транспорт, медицина, платежи и досуг. Сумма варьируется в зависимости от стиля жизни, состава семьи и региона проживания.

«Той суммы, которой хватает, например, живущему в общежитии студенту недостаточно взрослому работающему человеку с ипотекой», — пояснила Иваткина.

Он добавила, что жизнь в крупных городах дороже, а пенсионеру нужны дополнительные средства на лекарства.

Также нужно к текущим расходам прибавить средства на формирование некоей подушки безопасности, а также средства на накопления и инвестиции. Только после этого можно рассчитать чистый желаемый доход.

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