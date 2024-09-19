Экс-сотрудники Oracle попросили власти РФ не забирать у них премии

Бывшие сотрудники ушедшей из России американской компании Oracle обратились к президенту Владимиру Путину и правительству с просьбой не лишать их миллионных премий. Об этом сообщил РБК .

Обращение подписали более 50 экс-сотрудников российской «дочки» Oracle. Письмо направили президенту Владимиру Путину, его администрации, уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, председателю Госдумы Вячеславу Володину, заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой, а также в Роструд, Генпрокуратуру и Общественную палату.

Работники попросили защитить их права и не лишать средств, выплаченных в 2022 году.

В августе арбитражный управляющий по делу о банкротстве «Оракл компьютерное оборудование» подал иск к бывшим сотрудникам с требованием вернуть премии на сумму более 100 миллионов рублей, которые им выплатили после закрытия офиса Oracle в России.

Менеджеры компании считают, что управляющий пытается переложить ответственность за уход Oracle из страны на уволенных сотрудников и решить проблемы с долгами по невыполненным контрактам, которые превышают 1,4 миллиарда рублей.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что покинувшие Россию иностранные автомобильные концерны вряд ли вернутся в страну в ближайшее время.