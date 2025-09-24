Экономист Вилков связал высокие зарплаты на Ямале с газовым сектором в регионе

По итогам двух кварталов 2025 года Ямал занимает первое место среди регионов России по уровню медианной зарплаты — 148 643 рубля. Югра находится на пятом месте с доходом в 107 260 рублей, а Тюменская область завершает топ-15 с показателем в 63 431 рубль. Доцент кафедры экономической теории и прикладной экономики Финансово-экономического института ТюмГУ Иван Вилков в беседе с « ФедералПресс » пояснил различия в зарплатах.

По его словам, Югра специализируется на добыче нефти, Тюменская область сочетает промышленность и сельское хозяйство, а Ямало-Ненецкий округ известен развитием газовой промышленности, где зарплаты традиционно выше, чем в нефтяном секторе.

«Так исторически сложилось. Производительность в различных сферах экономики разная: в газовом секторе она выше, в нефтяной — поменьше, а в остальных — еще ниже», — пояснил специалист.

Также Вилков отметил влияние погодных условий. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе более сложный климат, из-за чего размер доплат выше.