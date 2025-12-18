Экономист усомнился в введении налога на сверхприбыль банков

Новый закон о повышенном налоге на сверхприбыль банков вряд ли примут в России. Такое мнение 360.ru озвучил эксперт финансового рынка, экономист Андрей Бархота.

По его словам, в случае ухудшения отраслевой ситуации банки начнут начислять огромные резервы по ссудам, весь накопленный капитал уйдет на резервирование.

«Поэтому, если изъять у банковского сектора больше денег, не исключено, что потом придется докапитализировать банки. Я уже не говорю, что их докапитализировали на 600 миллиардов рублей», — сказал экономист.

Бархота констатировал, что через несколько месяцев у банков может и не быть повышенных доходов.

«Я не уверен, что эту инициативу примут. Напомню, что в следующем году для банков введут НДС, все это ляжет на потребителя. Банки начнут выдавать более дорогие кредиты с меньшим уровнем одобрения для компенсации потерь. Все это спроецируется на потребителя, который станет главным плательщиком этих инициатив», — заключил он.

Ранее стало известно, что депутаты предложили ввести повышенный налог для банков в размере 20% от их сверхприбыли за период с 2021 по 2024 год, сообщало РИА «Новости».

Ранее президент России Владимир Путин объяснил, для чего нужно повышение НДС.