Экономист Проданова посоветовала самостоятельно собирать сладкие подарки

Новогодние сладкие подарки лучше собирать самостоятельно, а не покупать готовые. Об этом «7Дней» рассказала профессор РЭУ имени Плеханова Наталья Проданова.

Она объяснила, что при покупке готового сладкого подарка человек платит не только за сами конфеты. Также нужно закладывать в его цену упаковочный материал и логистические затраты.

Проданова добавила, что за последний год стоимость готовых подарков выросла на 20%. А сами сладости подорожали от 7% до 13%.